В Киеве прогремел новый взрыв

Фото: ГСЧС Украины

Еще один громкий взрыв прогремел в Киеве, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Подробности произошедшего не приводились. Тревога в регионе не объявлялась.



По информации мэра Киева Виталия Кличко, сработала система ПВО. В настоящий момент воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Немногим ранее в Киеве подряд прогремели несколько взрывов. По словам Кличко, сработали системы противовоздушной обороны. О возможных разрушениях не сообщалось.

Ранее взрывы раздались в части Херсонской области, подконтрольной украинским властям. По сообщениям назначенного Киевом руководителя администрации Александра Прокудина, был поврежден расположенный в Бериславском районе завод. О каком именно предприятии идет речь, неизвестно. Других подробностей глава города не привел.

Украинские СМИ ранее сообщали о мощном взрыве в Днепропетровске. В городе сначала прозвучала сирена, после чего раздался сильный хлопок. Первая информация о взрыве появилась спустя час после объявления воздушной тревоги. Информации о возможных разрушениях не приводилось.