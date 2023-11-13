Политолог рассказал, будет ли демобилизация на Украине Политолог Козюлин: Украина не объявит демобилизацию из-за нехватки солдат

Фото: МО Украины

Украинское руководство сейчас не пойдет на уступки протестующим и не объявит демобилизацию и ротацию военнослужащих ВСУ, заявил NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, в украинской армии недостаточно человеческих ресурсов, чтобы проводить подобные мероприятия.

Украина на это пойти не может, у нее нет такой возможности. У них население в три раза меньше, чем в России, и многие выехали за рубеж, поэтому, скорее всего, демобилизации не будет, — отметил Козюлин.

Политолог допустил, что из-за отказа украинских властей проводить подобные мероприятия в стране могут начаться массовые антиправительственные выступления или военный мятеж недовольных солдат.

Многое будет зависеть от ситуации на фронте, поддержки Запада, пропагандистских усилий, морального состояния украинского общества и других факторов. Однозначно сказать нельзя, но предполагать можно разное, — резюмировал Козюлин.

Ранее в нескольких украинских городах прошли акции протеста с призывом демобилизовать военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте с февраля 2022 года. По имеющимся данным, в каждом из городов на митинги вышли по несколько десятков человек.

До этого газета The New York Times сообщила, что украинские власти намерены привлечь больше женщин в зону боевых действий для компенсации потерь. По данным NYT, в стране появились волонтерские движения, которые предлагают пройти обучение навыкам ведения боя только женщинам. Издание отмечает, что мобилизация и обучение женщин необходимы, поскольку многие добровольцы уже погибли или получили ранения, а мужчины все чаще уклоняются от призыва.