«Они нас бросили»: как морпехи ВСУ попали в плен на левом берегу Днепра Пленные морпехи ВСУ заявили, что командиры отправили их на «пушечное мясо»

Фото: МО Украины

Бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые были взяты в плен на левом берегу Днепра, во время допроса заявили, что командиры дали им неверные координаты, сообщает Министерство обороны РФ. Что об этом известно?

Что рассказали пленные морпехи

Российское ведомство опубликовало видеозаписи с допросом украинских военнослужащих. Пленный морпех Александр Михалюк сказал, что когда они высадились на левый берег Днепра, то командование ВСУ не поставило им никакой задачи.

«Мы высадились на берег, сразу начался обстрел. <...> Офицеры нам не поставили никакой задачи, и они нас бросили, нас отправили на пушечное мясо» — признался он.

Другой боец ВСУ Александр Макаренко рассказал, что командир дал им неверные координаты, когда они высадились на левый берег Днепра. После этого украинцы были взяты в плен российскими военнослужащими. По словам бойца, «начальство украинской армии всегда прячется в тылу, но солдат постоянно отправляют на передовую».

«Много отказников у нас, много тех, кто просто убегает. Офицеры всегда в тылу, только отправляют солдат в бой», — подчеркнули оба задержанных.

Фото: МО Украины

Когда ВС РФ взяли в плен бойцов 36-й бригады ВСУ

10 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ поразили два подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

«На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что в плен были взяты 11 украинских морпехов, которые хотели закрепиться на левой стороне Днепра.

По данным ведомства, солдат 36-й бригады ВСУ пленили бойцы под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова. Его представят к государственной награде за успешное отражение атаки украинских военных.

Подразделением под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова большинство боевиков были уничтожены, а 11 украинских военнослужащих взяты в плен, — говорится в сообщении.

Арсаланов в интервью признался, что бойцы 36-й бригады прикинулись обычными мобилизованными, когда их брали в плен.

«Военнослужащие, которые вышли к нам, являются подготовленными, хотя они и называют себя мобилизованными, но по обмундированию и вооружению было видно, что они подготовлены к занятию каких-то позиций. Мы упредили их, нанесли огневое поражение первой группе, затем другие группы взяли в плен», — рассказал он.

По информации Минобороны России, за последнюю неделю командование ВСУ предприняло несколько попыток закрепиться на левом берегу Днепра. Однако ни одна из них не увенчалась успехом. Потери ВСУ в данном районе составили до 505 человек.

Читайте также:

Российские военные раскрыли детали тяжелого боя с украинскими морпехами

В США назвали общие потери ВСУ с начала спецоперации

В Госдуме высказались о сообщении про перегруппировку войск у Днепра