В Белом доме рассказали об усилиях по продолжению помощи Украине Салливан: Белый дом работает с конгрессом над механизмом оказания помощи Киеву

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация США активно работает с конгрессом над разработкой механизма оказания дальнейшей помощи Украине, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, если не получится утвердить предложенные главой государства Джо Байденом крупные бюджетные ассигнования, национальным интересам страны будет нанесен серьезный ущерб.

Я по-прежнему уверен в том, что, несмотря на извилистый путь, пройденный с момента, как мы начали работать над обеспечением дополнительного финансирования Украины, в обеих палатах [конгресса] есть [поддерживающее этот запрос] сильное двухпартийное большинство, в конечном итоге мы добьемся этого. Как именно, с помощью какого механизма и в каком объеме — это вопрос, который я передам на рассмотрение экспертам по законодательству, но скажу лишь, что мы продолжаем активно двигаться в этом направлении, — сказал Салливан.

Он напомнил, что президент Байден предложил утвердить в начавшемся в стране с 1 октября новом финансовом году крупные ассигнования на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В октябре администрация США направила в конгресс запрос на перечисленные цели на сумму порядка $106 млрд, однако его дальнейшая судьба, а также судьба альтернативных законопроектов остаются под вопросом. Ряд республиканцев в палате представителей и в сенате публично высказались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные исследования, проведенного совместно с Morning Consult, сообщало, что избиратели в США считают защиту границы с Мексикой более важной задачей, чем финансирование Украины и Израиля. За усиление пограничного контроля на южных рубежах страны высказались 68% опрошенных американцев, оказание военной и финансовой помощи Украине одобрили 58% респондентов, за поддержку Израиля выступил 61% опрошенных граждан.