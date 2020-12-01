AstraZeneca начнёт регистрацию вакцины от COVID-19 в течение недели

https://static.news.ru/photo/3aa2ad08-33e8-11eb-9142-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Шведско-финская компания AstraZeneca и Оксфордский университет планируют в течение недели передать в компетентные органы все документы, необходимые для регистрации совместно разработанной вакцины от коронавируса, заявил Пьеро Ди Лоренцо, глава итальянской компании Irbm, которая также работает над препаратом.

Руководство AstraZeneca готовит весь пакет необходимых документов для регулирующих агентств, — сказал он.

Представитель организации выразил надежду, что все необходимые бумаги соберут и передадут в ведомства в течение одной недели. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Cusano Italia Tv.

Вакцина компании AstraZeneca — один из 48 препаратов против COVID-19, разработанных в мире, испытания которых в настоящий момент продолжаются.

Как писал NEWS.ru, в случае одобрения властей иммунизация вакциной британской фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре. Вакцина от COVID-19 этой компании показала среднюю эффективность в 70–90% по итогам промежуточных испытаний. Великобритания уже заказала 100 млн доз оксфордской вакцины, их будет достаточно для вакцинации большей части населения страны.