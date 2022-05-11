РИА Новости: ВСУ заперли сослуживца в собачьей будке за русскую речь

Фото ministryofdefenceua/flickr.com

Сдавшийся в плен российским военным бывший солдат ВСУ рассказал, что украинские бойцы постоянно унижали его и даже заперли в собачьем вольере из-за русской речи, передаёт РИА Новости. Агентство опубликовало видео допроса пленного экс-бойца ВСУ.

Мужчина рассказал, что пополнил ряды контрактников во Львове из-за отсутствия денег и работы. Товарищи по службе, с его слов, невзлюбили новобранца из-за того, что он родился в Луганской Народной Республике, а его сослуживцы — на западе Украины.

Он отметил, что его постоянно оскорбляли и называли сепаратистом и москалём. Бывший солдат рассказал, что в собачьей клетке он провёл сутки, а когда заявил о желании покинуть службу, ему отказали. Он добавил, что позднее был уволен оттуда по статье.

Ранее задержанные в Харьковской области бывшие боевики рассказали, что украинские военкоматы призывали на службу людей с проблемами с психикой, судимых, а также наркоманов и алкоголиков. Служивший в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, стоявшей во время карательной операции против Донбасса между Мариуполем и Волновахой, рассказал, что был призван в армию, несмотря на судимость. Срок бывшему боевику дали за хранение боеприпасов, также у него есть четыре привода в психбольницу.