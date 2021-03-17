Антироссийские санкции США могут затронуть лиц из руководства РФ

https://static.news.ru/photo/b7edd0a4-8720-11eb-9229-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санкции США, принятые против России, могут оказать негативное влияние на некоторых лиц из руководства РФ. Такое мнение высказали в агентстве Bloomberg со ссылкой на телеканал CNN.

По информации телеканала, эти санкции могут быть введены уже в ближайшее время. Предполагается, что они начнут действовать со следующей недели.

В среду, 17 марта, президент США Джо Байден заявил, что российское руководство должно «заплатить» за вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в прошлом году в Соединённых Штатах. Ранее американская разведка опубликовала доклад, в котором Россия обвиняется в попытках поддержать Дональда Трампа на выборах. Также документ содержит сведения, согласно которым Москва пыталась дискредитировать соперника Трампа Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.

Ранее NEWS.ru писал, что шаги западных стран при введении ограничительных мер против России трудно предугадать, поэтому Москва рассматривает все возможные сценарии поведения оппонентов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что российские власти вынуждены принимать все меры, чтобы снизить риски на фоне санкций США и максимально защитить свои интересы. Таким образом он прокомментировал публикации о возможном введении новых рестрикций с американской стороны.