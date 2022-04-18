Американский политик призвал НАТО «не испытывать удачу» с Россией

Американский писатель и политик Патрик Бьюкенен заявил, что Вашингтон должен отказаться от идеи дать членство в НАТО Финляндии и Швеции. Сейчас не следует «испытывать удачу» с Россией, отметил он в колонке для журнала American Conservative.

Бьюкенен подчеркнул , что отказ Хельсинки и Стокгольму оставит для США возможность «свободы действий» на случай гипотетического международного конфликта.

Сегодня мы не только возглавляем Альянс, в который входят 30 стран, но и пытаемся включить в него ещё двух членов. У одного из них 830-мильная граница с Россией, — напомнил политик.

При этом он задался вопросом, сколько ещё США будут испытывать свою удачу? И привёл слова зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Балтика лишится безъядерного статуса, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО.

Финляндия была нейтральной во время холодной войны. Швеция была нейтральной со времён наполеоновских войн начала XIX века. Мы как-то пострадали от их нейтралитета? — задумался автор публикации.

«Ссора в Балтийском море или Финском заливе» не стоят того, чтобы США столкнулись с Россией, у которой самый большой в мире запас ядерного оружия, заключил Бьюкенен.

Ранее стало известно, что если бы Россия не сработала на упреждение и не начала специальную военную операцию первой, то вооружённый конфликт всё равно бы случился, только её противником стало бы НАТО, считает директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Он уверен, что началом спецоперации Москва предотвратила ядерное столкновение с Западом и спасла жизни миллионов людей.