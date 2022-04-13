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Россия

Политолог: спецоперация России предотвратила будущую ядерную войну с НАТО

Политолог Коровин: спецоперация России предотвратила ядерную войну с НАТО в будущем
12:30, 13 апреля 2022
Политолог: спецоперация России предотвратила будущую ядерную войну с НАТО Российские военные Фото: vk.com/mil
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Если бы Россия не сработала на упреждение и не начала специальную военную операцию первой, то вооружённый конфликт всё равно бы случился, только её противником стало бы НАТО, рассказал «ПолитЭксперту» директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. Он считает, что началом спецоперации Москва предотвратила ядерную войну с Западом и спасла жизни миллионов людей.

По словам политолога, если Москва не начала бы спецоперацию, то существовало бы два сценария развития событий. По самому «благоприятному» из них, Украина начала бы геноцид жителей Донбасса, чем спровоцировала бы в итоге Россию вмешаться в ситуацию. По худшему сценарию, после того как НАТО развернуло бы свою инфраструктуру на границе с РФ, а её войска вошли на Украину, это обернулось бы большой войной.

В этом случае Европу ждали бы тяжёлые последствия в виде обмена ядерными ударами, сбитых ракет и урановых боеголовок. Началом специальной военной операции Россия предотвратила войну с НАТО и спасла жизни миллионов людей. В результате чего Европа отделалась «малой кровью»,отметил Коровин.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что если бы Россия запоздала со спецоперацией на Украине, то по её территории был бы нанесён сокрушительный удар. Он предположил, что промедление на полмесяца могло бы привести к серьёзным последствиям для Москвы.

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