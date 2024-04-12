Американист заявил о смене курса США из-за атак по НПЗ России Американист Межуев: заявления об атаках на НПЗ России говорят о смене курса США

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Заявления Пентагона об ударах ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России свидетельствуют о том, что поддержка Киева ослабевает, сказал в беседе с NEWS.ru политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал слова министра обороны США Ллойда Остина, предложившего Украине выбрать для обстрелов цели, имеющие прямое отношение к конфликту.

Наиболее радикальные представители нынешней американской администрации, глава Пентагона Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, занимавшие антироссийские позиции, демонстрируют, что курс поменялся, — считает эксперт.

Тем не менее, полагает соредактор сайта Terra America, это не значит, что Киев останется без помощи Запада. По его мнению, на смену американцам для помощи Украине придут европейцы.

Вместо американцев на помощь Украине придут европейцы, которые, как они сами заявляют, настроены на войну. Вот эти удары по НПЗ — это не американские удары, это удары, скорее всего, британские, — добавил он.

11 апреля Минобороны РФ сообщило о массированной атаке по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Позднее Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко сказал, что атаки стали вынужденной мерой после ударов ВСУ по России.