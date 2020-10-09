Алиев назвал условие срыва переговоров по Карабаху

https://static.news.ru/photo/f1fe5a3c-0a3b-11eb-86bf-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если на переговорах в Москве глава МИД Армении Зограб Мнацаканян скажет, что «Карабах — это Армения», то о переговорах не может идти речи. Об этом глава республики сообщил в своём обращении к народу.

Я об этом говорил, и никто нас не заставит, — сказал Алиев.

В обращении он также отметил, что статус-кво по Карабаху больше не существует — Баку его изменил, также была уничтожена и линия соприкосновения. По словам президента, Баку даёт Еревану «последний шанс» вернуться к переговорам и вывести войска из Нагорного Карабаха.

Как писал NEWS.ru, Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване. Премьер сказал, что Ереван верен принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готов к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными накануне президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически не позволяют поставить точку в конфликте.