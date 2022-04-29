Алиев: документ о союзничестве с Москвой полностью отвечает интересам Баку

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Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией полностью соответствует интересам Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции «Южный Кавказ — развитие и сотрудничество». Он отметил, что страны укрепляют сотрудничество не только по экономическим, энергетическим, транспортным, культурным и гуманитарным вопросам, но и в военной сфере.

Мы закупаем у России многочисленное военное оборудование — конечно, по рыночным ценам — в отличие от Армении, которая получила это вооружение бесплатно. Формально они взяли его в кредит, но этот кредит так и не был уплачен, — отметил Алиев.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В ней содержится более 40 пунктов по самому широкому кругу взаимодействия, в частности, там говорится о сотрудничестве в атомной энергетике и предоставлении военной помощи для обеспечения безопасности. Декларация также затрагивает и вопросы урегулирования карабахского вопроса. Москва и Баку заявили, что будут всемерно содействовать реализации договорённостей по Карабаху для укрепления стабильности в регионе.