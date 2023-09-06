Акулы атаковали россиян в Тихом океане: кто их спас, есть ли пострадавшие

Фото: Russian Ocean Way

Акулы атаковали экипаж кругосветной экспедиции Russian Ocean Way в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьена в Тихом океане, прокусив правый баллон катамарана. Есть ли погибшие и пострадавшие?

Что известно об экспедиции

Экспедиция Russian Ocean Way началась в июле 2021 года и стартовала из Кронштадта. На борту надувного парусного тримарана длиной 12 и шириной 8 метров постоянно находились два человека — уроженец Томска Евгений Ковалевский и Станислав Березкин из Новосибирска.

Путешествие проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн, Федор Литке и Фаддей Беллинсгаузен. Общая протяженность — около 35 тысяч морских миль, отмечается на официальном сайте экспедиции.

«Посещение многих стран и территорий, длительное пребывание в некоторых из них принесло и приносит новые знания о мире, новые знания о людях. Пришло понимание, что все люди хотят жить гармонично, без тревог и волнений. Это не зависит от цвета кожи и языка, от социального состояния и вероисповедания. Мы все люди и живем на одной планете», — рассказал Ковалевский.

Фото: Russian Ocean Way

Какие проблемы у россиян были в Тихом океане

С серьезными проблемами экспедиция столкнулась в марте этого года, когда путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран из-за отказа рулевого управления.

«В экстренные моменты я думаю о разном. Иногда проблема вызывает кратковременный шок, но это случается очень редко. Как правило, за обнаружением проблемы следует поиск ее решения, это в основном и занимает все мысли», — признался Станислав Березкин.

Он объяснил, что «трудности всегда закаляют человека, но непрерывное кругосветное путешествие является серьезным вызовом для самого себя».

«Мой организм сильно устал, не без этого. От этого просел иммунитет, я стал чаще болеть. Самое главное чувство — физическая усталость. Я стараюсь находить способы с ней бороться. Самый главный способ — думать о будущем, разрабатывать новые проекты. Если есть будущее — есть силы», — резюмировал он.

Фото: Russian Ocean Way

Как акулы атаковали россиян в Тихом океане

Первая атака акул произошла 4 сентября. Серьезные повреждения получил задний левый баллон катамарана, он полностью погрузился под воду. В таком состоянии путешественники продержались примерно сутки. Им удалось пройти примерно 100 миль.

5 сентября в 23:00 на судно вновь напали акулы и уже прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS.

«Руководитель Берегового штаба Юлия Калюжная оперативно связалась со спасательной службой Австралии, и уже через 45 минут к катамарану подошёл сухогруз Dugong Ace, следующий до Шанхая», — говорится в Telegram-канале экспедиции.

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В пресс-службе Австралийского управления морской безопасности (AMSA) отметили, что в результате инцидента были обнаружены обе части судна и никто из членов экипажа не пострадал.

«AMSA отреагировало на зарегистрированный в России радиомаяк — указатель местоположения аварийной ситуации (EPIRB). <...> АРБ зарегистрирован на 9-метровом надувном катамаране „Тион“ с тремя пассажирами на борту. <...> Оба корпуса судна были повреждены в результате нескольких нападений акул», — рассказали в ведомстве.

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