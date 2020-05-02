Афганские власти освободили ещё одну группу заключённых талибов

https://static.news.ru/photo/707a8dd0-8cb1-11ea-b102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Афганистана 2 мая освободили по меньшей мере 100 сторонников радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Отмечается, что это произошло после публикации письма официального представителя американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковника Сонни Леггетта представителю талибов Забихулле Муджахиду.

В письме, в частности, упоминалось, что освобождение талибами и правительством Афганистана заключённых должно быть ускорено, чтобы остановить распространение COVID-19, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, случаи заражения новым коронавируcом на территориях, контролируемых движением «Талибaн» в Афганиcтане, до сих пор не фикcировались.

Об этом сообщил представитель движения Мохаммад Cохаил Шaхин. Он добавил, что движение сотрудничает в сфере здравоохранения с международными организациями.