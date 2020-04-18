Азия

Талибы заявили об отсутствии заражённых COVID-19 на их территории

21:56, 18 апреля 2020
Фото: Abdul Aziz Safdari/Xinhua/Global Look Press

Случаи заражения новым коронавирусом на территориях, контролируемых движением «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане, до сих пор не фиксировались.

Об этом сообщил представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин. Он добавил, что движение сотрудничает в сфере здравоохранения с международными организациями.

Пока случаев на подконтрольных талибам территориях нет, — цитирует его ТАСС.

Шахин сказал, что если международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста и «Врачи без границ», захотят помочь больницам талибов лекарствами, медицинскими принадлежностями, тестами, движение будет это всячески приветствовать.

Первой жертвой коронавируса в Афганистане стал мужчина с сердечно-сосудистым заболеванием. Среди заразившихся оказались иностранные дипломаты, работающие в Кабуле, писал NEWS.ru.

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