В Сети появилось видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

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Российский Су-27 подняли в небо для перехвата британского и американского военных самолётов. Они пролетали над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

Две воздушные цели, приближавшиеся к российской границе, были обнаружены средствами контроля воздушного пространства. Для их опознавания был направлен Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, говорится...