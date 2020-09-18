В Сети появилось видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США

Опубликовано видео учений Вооружённых сил США, на котором 155-мм артиллерийская установка Advanced Gun System, установленная на самоходную гаубицу M110 Howitzer, перехватывает воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитировавшую российскую крылатую ракету. Учения проводились 3 сентября на ракетном полигоне Уайт-Сандс в Нью-Мексико.
Видеоролик опубликовал на YouTube канал Weapons Of World. В качестве снаряда на стрельбах использовался Hyper Velocity Projectile, способный развивать гиперзвуковую скорость. Применение подобного снаряда для уничтожения вражеских ракет эксперты объясняют его невысокой стоимостью. Они оценивают его в $75–100 тысяч, тогда как цена ракеты RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile составляет $2 млн.
AGS способны применять эскадренные миноносцы типа Zumwalt и Arleigh Burke, а также ракетные крейсеры типа Ticonderoga. Новый снаряд может предоставить кораблям эффективное и относительно недорогое противодействие противокорабельным крылатым ракетам, беспилотникам и обычным самолётам, — сообщает The Drive.
Как писал NEWS.ru, армия США сократила до 20 секунд время, которое отводится для приведения в действие артиллерийских систем из-за опасений, связанных с Россией и КНР. По словам генерала Майка Мюррея, во время военных действий против России и Китая от идентификации цели до наведения на неё должно пройти менее десяти минут, так как эти страны могут конкурировать с США. Десять минут «нормально тратить» на атаку против Ирака. Американские военные начнут использовать коммерческие спутники с низкой околоземной орбиты, беспилотники MQ-1C Grey Eagle и наземные датчики для определения местоположения целей. Кроме того, самоходную гаубицу M109, MQ-1C Grey Eagle будут использовать в качестве артиллерийской установки. Испытания пройдут на Объединённой базе Льюис — Маккорд в штате Вашингтон.