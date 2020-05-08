В Минобороны сообщили, когда Су-57 оснастят новейшим двигателем

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Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС РФ состояться в два этапа, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

По его словам, первый этап заключается в закупках самолётов с двигателями четвёртого поколения, поставки которых должны пройти до средины 2020-х.

А на втором этапе, после завершения мероприятий по его испытанию уже начнутся поставки с двигателем и с силовыми установками пятого поколения, — добавил он.

Криворуко уточнил, что такие установки имеют высокую топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла, передаёт «Национальная оборона».

Ранее NEWS.ru писал, что перспективный истребитель российского производства Су-57 теперь может вести бой с противником при высоких перегрузках и на сверхзвуковых скоростях, что стало преимуществом перед американским F-35 Lightning II.