В Минобороны рассказали об испытаниях «Цирконов»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Рособоронэкспорт» назвал топ-5 самых ожидаемых новинок отечественных вооружений, представленных в 2021 году зарубежным заказчикам. Лидером списка стал перспективный лёгкий истребитель пятого поколения Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow, сообщается в пресс-релизе корпорации. В будущем году компания планирует дальнейшее расширение номенклатуры экспортируемых из России вооружения и военной техники.

В топ-5 представленных в 2021 году экспортных образцов вошли лёгкий тактический самолёт Checkmate, который экспонировался на МАКС и Dubai Airshow, показанный в России и за рубежом разведывательно-ударный комплекс БЛА «Орион-Э»,...