США испытали новую ракету PrSM, которая заменит ATACMS: какие особенности В США прошли испытания новой ракеты PrSM для замены ATACMS

Фото: US Army/Public domain/Wikimedia Commons

В США успешно прошли испытания новой высокоточной ракеты Precision Strike Missile Increment 1 (PrSМ), говорится на сайте Пентагона. Что об этом известно?

Для чего США необходимы новые ракеты PrSM

Новые ракеты призваны заменить текущие запасы ракет ATACMS, превосходя их по дальности и эффективности поражения при высокоточной стрельбе на большие расстояния. Отмечается, что данные снаряды можно будет запускать также из реактивной системы залпового огня M270A2.

Особенностью PrSM является размещение средств поражения в контейнере для пусковой установки, который может вместить две ракеты вместо одной, как у ATACMS. Новая ракета большой дальности предназначена для нанесения ударов по поверхности и морским целям.

Что известно об испытаниях ракеты

По информации издания Breaking Defense, пуски ракет прошли на этой неделе на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико

Компания — разработчик Lockheed Martin, которая создавала данное вооружение, 16 ноября сообщила, что провела успешные испытания PrSM, запустив ракету из РСЗО HIMARS.

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press HIMARS

«Предварительные результаты испытаний показывают, что ракета Precision Strike Missile Increment 1 показала номинальные характеристики с точки зрения прогнозируемой траектории полета, летальности, почти вертикального угла поражения и высоты взрыва. При этом полет на ближнюю дальность не является основной задачей PrSM, он представляет собой наиболее напряженную и динамичную среду для ракеты, поскольку она маневрирует на гиперзвуковых скоростях, чтобы направиться к цели», — рассказали в компании.

В Lockheed Martin заявили, что корпорация получила три новых контракта на производство ракет. Таким образом, если итоговый отчет об испытаниях будет иметь положительную оценку, то армия Соединенных Штатов Америки сможет начать принимать ракеты на вооружение до начала 2024 года. Что касается дальнейших перспектив PrSM, то американские оружейники работают над версией ракет PrSM Inc 4, которые смогут летать на расстояние более 1000 км, что, возможно, вдвое больше, чем у варианта Inc 1, говорится в публикации Breaking Defense.

Какое расстояние способна преодолеть ракета PrSM

В октябре 2021 года представители Lockheed Martin сообщили, что новая ракета Precision Strike Missile 1 армии США превысила свой максимальный порог в ходе летных испытаний. Перед началом тестовых пусков было заявлено, что целью было поражение условного противника на расстоянии 499 км.

Выступая перед журналистами, вице-президент по тактическим ракетам компании Паула Хартли описала «максимальную дальность» PrSM в 499 км и четко сказала, что это и было целью испытаний. Но в заявлении, опубликованном позднее Lockheed Martin, планка в 499 км не упоминалась.

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