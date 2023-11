Новые ракеты призваны заменить текущие запасы ракет ATACMS, превосходя их по дальности и эффективности поражения при высокоточной стрельбе на большие расстояния. Отмечается, что данные снаряды можно будет запускать также из реактивной системы залпового огня M270A2.

Особенностью PrSM является размещение средств поражения в контейнере для пусковой установки, который может вместить две ракеты вместо одной, как у ATACMS. Новая ракета большой дальности предназначена для нанесения ударов по поверхности и морским целям.

По информации издания Breaking Defense, пуски ракет прошли на этой неделе на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико

Компания — разработчик Lockheed Martin, которая создавала данное вооружение, 16 ноября сообщила, что провела успешные испытания PrSM, запустив ракету из РСЗО HIMARS.

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

HIMARS