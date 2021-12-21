Шойгу рассказал о росте доли современного оружия в ядерной триаде РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» во время испытаний

Читайте нас в Google Новости

Доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составила 89,1%. Этого удалось добиться благодаря «масштабной и целенаправленной работе». Параллельно с поставками новых вооружений в стране создаётся современная инфраструктура для стратегических ядерных сил. В 2020 году в РФ были построены 690 высокотехнологичных объектов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны.

Уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования, — отметил министр.

Шойгу также отметил, что полностью перевооружён первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.

В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, — рассказал министр.

По его словам, ещё в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

Ранее Шойгу заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся более 95% пусковых установок ядерных стратегических сил России. Из них более половины оснащены современным вооружением.