Шойгу рассказал о росте доли современного оружия в ядерной триаде РФ
Шойгу: доля современного оружия в ядерной триаде РФ выросла до 89,1%
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:12, 21 декабря 2021
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» во время испытанийФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составила 89,1%. Этого удалось добиться благодаря «масштабной и целенаправленной работе». Параллельно с поставками новых вооружений в стране создаётся современная инфраструктура для стратегических ядерных сил. В 2020 году в РФ были построены 690 высокотехнологичных объектов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны.
Уровень современности в ядерной триаде доведён до самого высокого показателя за всю историю её существования,— отметил министр.
Шойгу также отметил, что полностью перевооружён первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.
В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками, — рассказал министр.
По его словам, ещё в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».
Ранее Шойгу заявил, что в постоянной готовности к боевому применению находятся более 95% пусковых установок ядерных стратегических сил России. Из них более половины оснащены современным вооружением.