Ростех впервые показал улучшенный «Панцирь-С1M»

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На крупнейшей на Ближнем Востоке выставке вооружений IDEX-2021 корпорация Ростех впервые представила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Он был доработан предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» после боевого опыта в Сирии.

«Панцирь-С1М» — это экспортная версия «Панциря», успешно проявившего себя в Сирии. Ряд иностранных заказчиков уже проявил интерес к ЗРПК. Ожидается, что заинтересованность в нём по итогам выставки станет ещё выше, — говорится в сообщении Ростеха.

После модернизации ЗРПК получил новый радар, который обеспечивает повышенную дальность обнаружения аэродинамических целей — до 75 км. Дальность поражения увеличена до 40 км. Такие комплексы стоят на охране российской авиабазы Хмеймим в Сирии и уже неоднократно успешно отбивали налёты самодельных беспилотников боевиков, которые из-за малых размеров и низкой скорости являются сложными для поражения целями.

Как писал NEWS.ru, намеренно спланированной дезинформационной кампанией назвал публикации ряда зарубежных изданий о «провале» ЗРПК «Панцирь-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев. Ранее некоторые иностранные СМИ, включая турецкое издание Haber 7, выпустили материалы, в которых утверждалось, что российские ЗРПК «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе показали свою беспомощность перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2. Так, в статье Haber 7 говорится, будто бы Bayraktar TB2 сумел поразить большое количество «Панцирей-С» и других объектов во время наступления сирийских вооружённых сил в провинции Идлиб, а также уничтожил почти все российские ЗРПК в Ливии в ходе попытки маршала Хафтара захватить Триполи. Бекхан Оздоев заявил, что все эти публикации отслеживаются и оцениваются как дезинформация.