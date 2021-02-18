Дезинформация: Ростех ответил на статьи в СМИ о провале "Панцирей" в Сирии

Намеренно спланированной дезинформационной кампанией назвал публикации ряда зарубежных изданий о «провале» зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) российского производства «Панцирь-С» при эксплуатации в ряде военных конфликтов индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.
Ранее некоторые иностранные СМИ, включая турецкое издание Haber 7, выпустили материалы, в которых утверждалось, что российские ЗРПК «Панцирь-С» в Сирии, Ливии и Карабахе показали свою беспомощность перед турецкими беспилотниками типа Bayraktar TB2.
Так, в статье Haber 7 говорится, будто бы Bayraktar TB2 сумел поразить большое количество «Панцирей-С» и других объектов во время наступления сирийских вооружёных сил в провинции Идлиб, а также уничтожил почти все российские ЗРПК в Ливии в ходе попытки маршала Хафтара захватить Триполи.
В интервью «Известиям» Бекхан Оздоев
Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности, — сказал Оздоев.
Представитель Ростеха подчеркнул, что специалисты корпорации разбирали каждый случай, о котором идёт речь в публикациях, и сделали вывод, что авторам либо пришлось прибегнуть к фото- и видеомонтажу, либо речь шла и комплексах. полностью израсходовавших боеприпасы и находившихся в беззащитном состоянии.
Бекхан Оздоев ещё раз подчеркнул. что «Панцирь-С» является очень эффективным средством вооружения, к которому заказчики проявляют неизменно высокий интерес.
Ранее NEWS.ru писал, что боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» в ходе военных учений отразили атаку беспилотников на позиции С-400 в Крыму.