Военный эксперт: китайцы недооценили российский беспилотник

https://static.news.ru/photo/a013bb4c-d00a-11ea-a641-fa163e074e61_660.jpg БПЛА «Охотник» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбрасывать со счетов боевые качества отечественных беспилотников не стоит. Об этом заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков.

Так он прокомментировал публикацию в китайском издании «Хуаньцю шибао», где утверждается, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) неэффективны в бою. По мнению журналистов, эти агрегаты подходят для разведки или для транспортировки электронного оборудования.

Однако, уверен Калмыков, эксперты из Китая недооценили ситуацию. Сейчас Россия «не по всем пунктам» догнала западные аналоги. Однако через пять лет ситуация кардинально изменится, выразил уверенность эксперт.

Он напомнил, что в РФ в 2019 году прошёл испытания тяжёлый ударный беспилотник «Охотник». Его характеристики пока остаются в секрете. ОКБ Сухого разрабатывает аппарат в соответствии с «летающим крылом» — схемой, по которой весь корпус летательного аппарата, по сути, состоит из крыла и не имеет хвоста. У «Охотника» отсутствует тяжёлый фюзеляж, из-за чего двигателям легче поднимать его в воздух, а малый вес позволяет вооружить летательный аппарат большим количеством вооружения, передаёт «Политика сегодня».

Серийные поставки «Охотника» в российскую армию должны начаться к 2025 году, когда военные инженеры доработают аппарат. Однако даже сейчас такие БПЛА есть не во всех странах, подчеркнул Калмыков.

При этом с 2019 года в Сирии уже используют «Орион» — первый российский беспилотник большой дальности, который может находиться в воздухе около суток без подзарядки. На Ближнем Востоке он срывает запланированные боевиками авиаудары, а также обеспечивает наведение и связь.

Однако, заметил эксперт Бюро военно-политического анализа, в приоритете у России — более значимые виды вооружения. Вместе с тем он согласился с китайским изданием в том, что «Орион» стал «отправной точкой» для Вооружённых сил России в области беспилотников.

Высокоточное оружие, ракеты, гиперзвуковое оружие — это всё наши сильнейшие стороны. Добавим, что основной фактор сдерживания — это ядерное оружие, оружие массового поражения. В этих областях у нас просто нет конкурентов, — заявил Калмыков.

К концу 2019 года в российской армии 40 батальонов, рот и полков БПЛА были оснащены современными беспилотными летательными аппаратами. В общей сложности в Вооружённых силах России насчитывается около двух тысяч таких аппаратов. Большинство из них весят меньше 20 килограммов и применяются исключительно для разведки.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия занимает второе место в мире на рынке экспорта вооружений, единственным серьёзным конкурентом являются США. Отечественные оборонные предприятия постоянно пополняют экспортный каталог продукции военного назначения новыми образцами — средствами противовоздушной обороны, системами залпового огня, боевыми машинами пехоты, а также средствами борьбы с БПЛА и многим другим.