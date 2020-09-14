На вооружение сухопутных войск России поступят ЗРПК «Супер-Панцирь»

https://static.news.ru/photo/aedb8e86-f74f-11ea-b4cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны сообщило, что в сухопутные войска России поступят доработанные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) — «Панцирь-СМ-СВ». Их задействуют для охраны систем ПВО С-300В4.

Появление комплексов «Панцирь-СМ-СВ» намного повысит возможности нашей ПВО на малых высотах и в ближней зоне. Они будут непосредственно прикрывать системы С-300В4 и расчёты на местах дислокации — защищать от беспилотников и ракет, — цитирует «КП» бывший замглавкома ВВС по вопросам Объединённой системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

Как сообщает издание, новые комплексы огнём своих двуствольных пушек смогут отражать и нападения на маршевые колонны и наносить удары по позициям ПВО диверсантом. Кроме того, «Супер-панцири» получили вместо колёсного гусеничное шасси, которое позволит использовать их в сложной местности и новый радар, способный обнаружить цель на 70 км.

Как писал NEWS.ru, по мнению украинских журналистов, полная автоматизация «Панцирей» приведёт к «катастрофическим последствиям» и к «гибели гражданского населения».

ЗРПК «Панцирь» оснастили автоматизированной системой управления. Нововведение позволило увеличить быстродействие комплексов, а также повысить защиту от массовых ударов любыми воздушными средствами поражения. Дополнительно ЗРПК получили обновлённое ПО с «признаками искусственного интеллекта». Как уточняется, программное обеспечение позволяет исключить оператора из системы управления комплекса.