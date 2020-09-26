Минобороны Азербайджана опубликовало видео уничтожения танков ВС Армении

https://static.news.ru/photo/9c9063e2-015d-11eb-82ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/youtube.com

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео удара по армянским танкам. Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась накануне. Власти непризнанной республики заявили об артиллерийском обстреле со стороны Азербайджана и о жертвах среди мирного населения.

В результате принятых мер по недопущению активных боевых действий противника прицельным огнём наших частей были уничтожены ещё два танка ВС Армении, — говорится в описании к видео на YouTube.

Вину за эскалацию конфликта Ереван и Баку возлагают друг на друга. Минобороны Армении заявило, что Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам» со стороны Азербайджана, а в Баку утверждают, что огонь открыли армянские военные. Страны ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Как писал NEWS.ru, военные Армении с утра 28 сентября обстреливают населённые пункты на территории Нагорного Карабаха, находящиеся под Тертером на линии соприкосновения. Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел Азербайджана. В ведомстве отметили, что город Тертер интенсивно обстреливается с самого утра. Армения целенаправленно нацеливается не только на объекты, но и на гражданских лиц. Таким образом Ереван демонстрирует осуществление террора и очередное грубое нарушение международного гуманитарного права.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.