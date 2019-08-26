https://static.news.ru/photo/147954e2-c7e7-11e9-bc15-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Подводные силы Тихоокеанского флота ВМФ РФ провели учения по скрытному выводу подлодок из пункта базирования. Манёвры проходили на главной базе ТОФ — Вилючинске.

В тренировках приняли участие два атомохода проектов 671 и 949А, буксиры обеспечения и специальные скоростные плавательные средства, передаёт телеканал « Звезда ».

Во время учений военнослужащие использовали аэрозольную завесу, а отряд специального назначения совершил профилактическое гранатометание в бухте Крашенинникова. Также пловцы обнаружили и ликвидировали подводные тайники условного противника.

Ранее News.ru сообщал, что видеосъёмку пуска баллистической ракеты «Булава» с подводной атомной лодки «Юрий Долгорукий» опубликовало Минобороны РФ на сайте ведомства. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на камчатском полигоне Кура.