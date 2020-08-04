«Искандеры» нанесут массированный ракетный удар под Астраханью

https://static.news.ru/photo/47b48216-d644-11ea-b127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учения, на которых реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» и комплексы «Искандер» нанесут массированный ракетный удар, состоятся на этой недели в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В манёврах примут участие генералы и офицеры центральных органов военного управления.

В Астраханской области на полигоне будут проведены учения с подразделениями ракетных войск и артиллерии по нанесению массированного ракетного удара комплексом «Искандер», а также реактивными снарядами реактивных систем залпового огня РСЗО «Торнадо-С», — приводит цитату из сообщения ТАСС.

Руководить сборами будет начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Их участниками, помимо генералов и офицеров центральных органов военного управления станут начальники ракетных войск и артиллерии военных округов и объединений, командиры ракетных и реактивных артиллерийских соединений, начальники учебных центров, а также специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Минобороны.

Также в учениях поучаствует и руководящий и профессорско-представительский состав Михайловской военной артиллерийской академии.

«Искандер» — это семейство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) российского производства. Основным назначением Искандер«, «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э» является уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) противника. Также они могут уничтожить и важнейшие объекты врага, которые прикрывают ПВО и ПРО врага на расстоянии до 500 км.

«Торнадо-С» — семейство российских модернизированных реактивных систем залпового огня калибров 122 и 300 мм созданная для замены РСЗО «Град» и РСЗО «Смерч».

Как писал NEWS.ru, ранее авиация и флот США провели военные учения в Чёрном море.