Эксперт заявил, когда американская «супер-пупер-ракета» может быть готова

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Американская ракета AGM-183A может быть принята на вооружение ВС США минимум через пять лет. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков.

В мае 2020 года бывший на тот момент президентом США Дональд Трамп сообщил, что США разрабатывают «супер-пупер-ракету». Журналисты предполагают, что речь шла именно о AGM-183A из программы ARRW.

Это — гиперзвуковая ракета, основная новизна которой заключается в том, что впервые американцы размещают оружие такого типа на воздушном носителе. Если американцы только сейчас выходят на её испытания, то это говорит о том, что минимум пять лет они будут доводить её до ума, — цитирует Сивкова РИА Новости.

По его словам, в целом отставание США от российской гиперзвуковой программы оценивается примерно в 10–15 лет. В частности, по его мнению, AGM-183A даже после создания сможет применяться лишь по неподвижным объектам. Американский ВПК пока не может решить проблему наведения ракеты на подвижную цель при гиперзвуковом полёте. Российская же «оборонка» уже справилась с этой задачей.

В июне 2020 года прошли испытания гиперзвуковой ракеты в США. Однако они прошли не по плану. Ракета едва не улетела в свободный полёт, отдалившись от самолёта-носителя B-52 во время испытания над сухопутным полигоном, писал NEWS.ru ранее.