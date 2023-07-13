Замглавы Минцифры Паршина отправили под домашний арест Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина по подозрению во взяточничестве

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест заместителя главы Минцифры Максима Паршина. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о получении взятки в особо крупном размере Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Отмечается, что следствие настаивало на заключении чиновника в СИЗО.

В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года, — сказал собеседник агентства.

По имеющимся данным, чиновнику предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд также отказался по ходатайству следствия отправить в СИЗО еще одного фигуранта дела Паршина — предпринимателя Александра Моносова. Ему вменяется дача взятки в особо крупном размере. Бизнесмен также помещен под домашний арест на срок до 12 сентября.

О задержании Паршина по подозрению в коррупции ранее сообщали в Следственном комитете.

Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 3,5 млн рублей. По версии следствия, деньги Паршин мог получить за помощь в выделении грантов.