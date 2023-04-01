Захарова возмутилась французской трактовкой голодомора на Украине Захарова назвала спекуляцией резолюцию Франции о голодоморе 1930-х годов в СССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Резолюция Национального собрания Франции о признании «геноцидом украинского населения» голодомора 1932–1933 годов в СССР — это пример откровенных спекуляций со стороны Парижа с целью убедить граждан в необходимости накачивать украинскую армию оружием, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат указала, что решение французских властей является русофобским и в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов.

Она подчеркнула, что Париж умалчивает о том, что при голодоморе также страдали русские, белорусы, казахи, киргизы и другие жители южных областей РСФСР, Поволжья, Урала и Средней Азии.

Очередная пустая и бессмысленная акция Парижа якобы по «восстановлению исторической справедливости», наспех организованная в угоду киевскому режиму и изрядно приправленная зашоренными подходами и проукраинским рвением, является наглядным примером откровенных спекуляций, на которые готов идти Париж, чтобы убедить граждан в необходимости подпитывать вооруженный конфликт далеко за пределами собственной страны, — заявила Захарова.

Дипломат также указала, что действия депутатов Франции по приравниванию голода 30-х годов прошлого века к таким ужасам, как холокост и геноцид в Руанде, выглядят достаточно цинично. По ее словам, в этом проявляется политика двойных стандартов Запада.

30 ноября немецкий бундестаг одобрил резолюцию, в рамках которой массовый голод в СССР в начале 1930-х годов приравнивается к геноциду.

В МИД РФ в ответ на принятую резолюцию заявили, что представители германской политической элиты стремятся «размыть беспрецедентный характер бесчисленных человеконенавистнических преступлений, совершенных нацистской Германией в ходе Второй мировой войны». В ведомстве добавили, что голод бушевал на всей территории СССР, а не только в отдельной республике.