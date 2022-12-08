Захарова рассказала, для чего Запад использовал Минские соглашения Захарова: коллективный Запад использовал Минские соглашения для вооружения Украины

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Германия и коллективный Запад в целом не планировали выполнять Минские соглашения. Такое мнение высказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реплику экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Согласно утверждению российского дипломата, соглашения использовались для того, чтобы выиграть время для поставок оружия на Украину.

Захарова привела цитату Меркель из интервью газете Zeit, где бывший канцлер сообщила, что соглашения 2014 года были «попыткой дать Украине время». Меркель усомнилась в том, что страны НАТО на тот момент могли бы сделать для помощи Киеву столько же, сколько они делают сейчас.

То есть Берлин <...> и весь коллективный Запад не собирался выполнять минские соглашения, имитировал приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал киевский режим оружием. Игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, во имя решающего удара по России, — написала Захарова.

Ранее Ангела Меркель призналась, что под конец своего правления она не смогла повлиять на развитие событий вокруг Украины и добиться на уровне Евросоюза нового формата дискуссии с Москвой. Она также отметила, что начало спецоперации на Украине не стало неожиданностью.

Экс-канцлер также заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут лишь при участии России. Пока же продолжается холодная война. Она назвала события на Украине «глубоким поворотным моментом», в очередной раз напомнив, что к словам президента России Владимира Путина надо относиться «очень серьезно», а не воспринимать их в качестве блефа.