«За нами правда»: депутат Соловьев о вхождении новых субъектов в Россию Депутат Госдумы Соловьев поддержал вхождение новых субъектов в Россию

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Сергей Соловьев

Выступление президента России Владимира Путина по поводу вступления в состав России четырех новых субъектов было очень содержательным и на высоком патриотическом подъеме, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. По его словам, российский лидер дал справедливую оценку действиям коллективного Запада, принципам их многовековой колонизаторской политики.

Президент твердо расставил акценты. Россия — великая держава, с великой культурой и традициями, страна, которая всегда будет отстаивать свою свободу и суверенитет. Мы всегда будем помогать русскому народу, признаем суверенитет и принимаем их в нашу большую семью. За нами правда! — отметил Соловьев.

Ранее Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%