ВС России нанесли ракетный удар по объектам ВПК на Украине Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины

Ночью Вооруженные силы России нанесли групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Цель удара была достигнута, заявили в ведомстве.

Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск, — сообщили в Минобороны.

Также МО РФ сообщило, что за сутки на Донецком направлении были уничтожены около 330 украинских военнослужащих. ВСУ также потеряли танк, четыре боевые бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что российская армия нанесла удар по украинским складам с боеприпасами и горючим в Павлограде. По словам чиновника, запасы снарядов и топлива готовились Киевом для планируемого контрнаступления. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.