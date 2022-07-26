«Воспалённое воображение»: посольство о заявлении Госдепа об «изоляции» РФ Посольство в США объяснило заявления Госдепа об изоляции Москвы «воспалённым воображением»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство России в США прокомментировало в своем Telegram-канале заявление официального представителя Госдепартамента Неда Прайса об «изоляции» России и превращении её в изгоя. Дипломаты заявили, что подобными утверждениями Вашингтон пытается исказить действительность.

Обратили внимание на утверждение пресс-службы Госдепартамента, что наша страна якобы становится «изгоем», а российские контакты направлены на то, чтобы «сдержать натиск возмущения» против нас. Огульные заявления не выдерживают критики, — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что российское руководство активно вовлечено в международные дела. В качестве примера дипмиссия привела африканское турне главы МИД России Сергея Лаврова, сделав акцент на его насыщенной программе.

Попытки представить нашу страну изолированной вызваны «воспалённым воображением» американских деятелей, которые всё больше утрачивают связь с реальностью, — заявили дипломаты.

Они также указали, что попытки властей США исказить действительную картину событий вызывают недоумение как у российской стороны, так и у американских СМИ.

Накануне Прайс заявил, что США видят «изоляцию» Москвы в контексте иностранных визитов российских представителей. Он добавил, что в Вашингтоне мало беспокоятся о том, с кем Россия разговаривает и что слышит от стран. По его словам, о «широком согласии» в оценке действий Москвы говорят «послания» с форума G20 и площадки ООН.