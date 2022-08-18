ВКС России уничтожили более 80 морских пехотинцев под Херсоном и Николаевом Минобороны РФ: ВКС России уничтожили более 80 морских пехотинцев под Херсоном и Николаевом

Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Воздушно-космические силы России нанесли удары по населенным пунктам Белая Криница Черновицкой области и Великое Артаково Николаевской области, в которых располагались солдаты 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате атак погибло более 80 украинских военных, еще более 50 были ранены.

Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80-ти националистов и более 50-ти ранено, — рассказал представитель ведомства.

Также ВКС РФ нанесли удар высокоточным оружием по пункту временного базирования иностранных наемников в Харькове. Отмечается, что в результате атаки погибло более 90 наемных солдат.

Ранее Конашенков сообщал, что ВКС России высокоточными ракетами уничтожили базу иностранных наемников в поселке Золочев Харьковской области.. Он уточнил, что уничтожено свыше 100 и ранено более 50 военных из Польши и Германии. Также российские военные поразили боевые позиции 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Белогорка и Лозовое в Херсонской области, потери украинской армии превысили 160 человек. Кроме того, близ Марьинки Донецкой Народной Республики артиллерийским ударом уничтожено более 70% личного состава третьего батальона 66-й механизированной бригады ВСУ.