В ВС России создадут два новых военных округа и две армии В 2023 году в ВС России сформируют Московский и Ленинградский военные округа

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В 2023 году в ВС России будут сформированы два новых военных округа — Московский и Ленинградский, рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье, опубликованной журналом Минобороны «Военные комиссариаты России». Кроме того, появятся две новые армии, пять дивизий и более двух десятков бригад.

В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, 5 дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов, — написал Бурдинский.

В числе основных задач Минобороны на текущий год генерал назвал отбор граждан на военную службу по контракту и выполнение нормы призыва россиян на военную службу. Он отметил, что в рамках совершенствования подготовки военкоматов «к проведению мобилизации людских и транспортных ресурсов в различных условиях обстановки — с учетом опыта частичной мобилизации» запланированы 863 мероприятия различного уровня и масштаба.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что с начала спецоперации обучение прошли более 120 тысяч военных. Пять тысяч специалистов подготовили к применению высокотехнологичного вооружения, а 21 тысячу — для группировок войск и новых соединений. Шойгу добавил, что учебные центры Минобороны не только проводят индивидуальную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин. По словам министра, речь идет также о формируемых в новых регионах РФ соединениях и частях.