СВР: Зеленский передает Польше суверенитет Украины Глава СВР Нарышкин предположил, что Зеленский передает украинский госсуверенитет Польше

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Анджей Дуда и Владимир Зеленский

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предположил, что президент Украины Владимир Зеленский соглашается на передачу Польше суверенитета Украины, сообщили РИА Новости в пресс-бюро ведомства. По его словам, Киев передает «польско-американскому тандему» сведения государственной важности, в том числе и данные о налогоплательщиках и финансовом состоянии Украины.

Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета Украины. Как заявил директор СВР России [Сергей] Нарышкин, по поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, грезы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия, — сообщили в пресс-бюро СВР.

Глава СВР сравнил передачу Украиной информации государственной важности в третьи страны с бизнес-сделкой о слиянии и поглощении, подчеркнув, что государство не должно вести себя как частная корпорация. По его словам, власти в Киеве готовы к «польской аннексии» своих территорий и добровольно сдают страну.

Государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что мнимое братство украинцев и поляков не принесёт ничего, кроме окончательной утраты Киевом своей государственности. При этом он допустил, что Украина может сама желать такого исхода.

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский считает, что Польша при первой возможности присвоит западные области Украины. Он также напомнил об историческом прошлом этих земель.