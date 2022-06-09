В Россию будут привлекать высококвалифицированных специалистов выдачей ВНЖ Госдума приняла в I чтении законопроект о ВНЖ для высококвалифицированных специалистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предоставлении бессрочного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей, если они трудятся в РФ и имеют ВНЖ не менее двух лет, передает РИА Новости. Таким образом планируется привлечь новых специалистов из-за рубежа.

Согласно пояснительной записке, планируется, что иностранные работники займут места в наиболее востребованных российской экономикой нишах. Кроме того, после принятия закона предполагается, что повысится инвестиционная привлекательность страны.

В Госдуме считает, что такой подход разрешит и противоречия, возникающие между миграционным и трудовым законодательством. Так, получая бессрочный вид на жительство и переходя в категорию постоянно проживающих, специалисты смогут не оформлять разрешение на работу, что сократит издержки работодателей в ходе привлечения высококвалифицированных работников. Планируется, что законопроект окончательно примут на осенней сессии парламента.

К 2030 году число трудоспособных россиян сократится на 1,9 млн человек, а рабочая сила состарится, считают эксперты НИУ ВШЭ. Так, доля людей младше 40 лет на рынке сократится на 4,6%, до 37,4% (по сравнению с 2019 годом). Сильнее всего при этом пострадают Москва, Санкт-Петербург, а также Подмосковье и Ленинградская область. Причинами таких изменений эксперты называют высокую смертность, миграцию, небольшое количество молодежи, выходящей на работу, а также увеличение числа пенсионеров.