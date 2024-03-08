В России могут ввести регулирование цен на цветы Депутат ГД Хамитов предложил ввести частичное регулирование цен на цветы

Депутат Государственной Думы Амир Хамитов предложил ввести частичное регулирование цен на цветы в России. В беседе с РИА Новости он отметил, что также необходимо установить единую надбавку на востребованные товары, на которые резко повысился спрос.

По данным агентства, на Рижском рынке — одном из самых популярных в москве мест цветочной торговли — в преддверии 8 Марта цены на продукцию выросли на 30-40%. При этом, как рассказали сами продавцы, покупателей это не остановило.

В такой ситуации может помочь частичное государственное регулирование ценообразования. Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%. А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания, — сказал парламентарий.

Ранее член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин заявил, что продавцы не должны повышать цены в преддверии праздников, необходимо проконтролировать эту ситуацию. Сенатор уточнил, что нужно мониторить процесс, в том числе воздействуя на продавцов. Россияне, считает сенатор, должны иметь возможность сделать подарок близким людям. Деньгин подчеркнул, что вопрос регулирования цен на цветы перед 8 Марта уже обсуждался.