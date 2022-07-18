В Роспотребнадзоре оценили риск завоза лихорадки Марбург в Россию Роспотребнадзор: риск завоза лихорадки Марбург в Россию минимален

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Риск завоза лихорадки Марбург в Россию минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Как пишет ТАСС, до этого служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку.

Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

25 июля прошлого года в городе Гукеду в Экваториальной Гвинее был госпитализирован мужчина с подозрениями на малярию. Когда диагноз не подтвердился, местные врачи списали недуг на вирус Эбола, но и эта инфекция не подтвердилась. После смерти пациента 2 августа уже при изучении тканей выяснили, что он умер от болезни Марбурга, смертность от которой варьируется в пределах от 24% до 88%. Данная инфекция является крайне редкой. Её переносят летучие мыши. От человека к человеку заболевание передаётся воздушно-капельным путём или через контакт.