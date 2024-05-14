В окружении Суровикина рассказали, ездил ли он в Кремль Знакомые Суровикина опровергли его визит в Кремль

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Сергей Суровикин

Генерал российской армии Сергей Суровикин не ездил в Кремль, слухи неверны, сообщили источники URA.RU в окружении военного. Он продолжает работать над задачами от президента РФ Владимира Путина, заверили знакомые с Суровикиным собеседники.

Сергей Владимирович Суровикин продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим, на определенном направлении. В Москве он не был, и в работе предстоящей коллегии Минобороны РФ его участие не запланировано, — отметили собеседники.

По их словам, фамилия генерала стала часто мелькать в искусственно созданных инфоповодах, построенных на фантазиях и домыслах в анонимных или скомпрометированных источниках. Список конкретных СМИ издание не приводит.

Источниках, которые на территории России подвергнуты блокировке за оправдание терроризма и имеют выход к аудитории только на американских платформах, — сказали журналистам.

О том, что сегодня военный прибыл в Кремль, писал Telegram-канал Рыбарь. Официальной информации об этом не поступало.

Ранее сообщалось, что генерал Сергей Суровикин все еще находится в Африке. Анонимные источники утверждали, что Суровикин вылетел в Россию, и связывали его возвращение с грядущим наступлением в зоне СВО. Однако собеседники издания опровергли это и добавили, что ролик был снят полгода назад.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин исключил экс-главнокомандующего воздушно-космическими силами Сергея Суровикина из состава наблюдательного совета Роскосмоса. Согласно указу, полномочий в набсовете также был лишен генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.