В Москве и Санкт-Петербурге откроют duty free для дипломатов

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В Москве и Санкт-Петербурге откроют специальные магазины для иностранных дипломатов, консулов и сотрудников международных компаний, где будет разрешена беспошлинная торговля (duty free) в долларах, евро и рублях, следует из постановления правительства РФ. В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, прописано, что подобные точки могут открыться в конце августа, а их владельцами станут исключительно российские юрлица.

На входе в магазины беспошлинной торговли посетители должны будут предоставить документы, подтверждающие, что они состоят на дипломатической службе или работают на иностранную компанию.

Ранее стало известно, что российские власти перевели на рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот. Теперь одна тонна пшеницы будет стоить 15 тысяч рублей вместо $200, а ячмень и кукуруза — 13 875 рублей вместо $185. Новая формула расчета использует среднеарифметический курс доллара, который устанавливается Центробанком за пять рабочих дней, которые предшествовали дате расчета.

США решили не включать в список товаров, облагаемых повышенной пошлиной в 35%, палладий, родий, никель и титан, которые Вашингтон традиционно закупает у России. Ранее США планировали повысить пошлины на все товары из РФ, но позже от этого отказались и составили конкретный перечень из 570 наименований.