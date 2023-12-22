В МИД сообщили, что станет триггером к разрыву отношений России и США Рябков: конфискация активов РФ станет триггером к разрыву отношений с США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Конфискация российских активов может привести к тому, что отношения РФ и США будут окончательно разорваны, заявил «Интерфаксу» заместитель главы МИД страны Сергей Рябков . При этом он добавил, что Москва готова к подобному развитию событий. Также дипломат уточнил, что еще одной причиной разрыва отношений может стать нагнетание военной эскалации.

Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться, — заявил Рябков.

Дипломатические отношения с США не являются каким-то тотемом, которому нужно поклоняться, добавил он. Вместе с тем замглавы МИД предостерег от инициативы «идти на их слом». По его словам, Россия не собирается действовать в этом ключе, так как существует понимание, что РФ и США имеют центральную роль в поддержании международной безопасности.

Президент Владимир Путин также ранее заявил, что США придется считаться с Россией. По его словам, Москва в свою очередь готова к восстановлению отношений, однако Вашингтон должен научиться уважать другие страны.