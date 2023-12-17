«Им придется с нами считаться»: Путин об отношениях России и Запада Путин: Западу придется считаться с Россией

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

США и странам Запада придется считаться с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, как взаимодействовать с США и их союзниками, когда со всех сторон звучат обвинения в адрес Москвы.

Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Москва готова к восстановлению отношений с Вашингтоном. Он отметил, что США — важное государство для мира, но оно должно начать уважать других.

Путин также подчеркнул, что «имперская политика» Вашингтона мешает ему самому. Президент пояснил, что в сознании американцев США «должны вести себя как империя». Если руководство страны начинает кому-то уступать, то электорат воспринимает это как «провал или пробел», поэтому власти вынуждены себя так вести.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что признаков того, что отношения Москвы и Вашингтона могут улучшиться в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, нет. Он напомнил, что в прошлый президентский срок Трампа политика США в отношении РФ была значительно жестче, чем у его предшественника Барака Обамы.