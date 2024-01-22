В Кремле заявили, что контактов с Трампом по Украине не было Песков: нет понимания, как Трамп планирует урегулировать конфликт на Украине

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Дональд Трамп

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не имеют представления о том, как предвыборные обещания экс-президента США Дональда Трампа по скорому урегулированию конфликта вокруг Украины могут быть реализованы, передает ТАСС. Песков добавил, что никаких контактов с американским политиком не было.

Нет, у нас нет понимания, как это может быть осуществимо, никаких контактов на этот счет не было, — сказал Песков.

Ранее Трамп пообещал достичь мирного разрешения конфликта на Украине сразу после своей возможной инаугурации в текущем году. Однако он не уточнил конкретные временные рамки или подробности плана по разрешению конфликта.

Также Трамп упомянул президента России Владимира Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он в случае переизбрания мог бы предотвратить конфликт на Украине всего за 24 часа, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером, что для США «хорошо, а не плохо».

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это посоветовал бывшему президенту США сначала «думать, а потом говорить». Киевский политик подчеркнул, что не видел роликов с заявлениями Трампа. При этом он предположил, что тот объявил: «если Путин не остановится, он передаст большее вооружение Украине, если Украина не остановится, то заберет какие-то запасы».