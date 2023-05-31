В реакции США на атаку дронов на Москву не было слов осуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что в РФ предпочли бы услышать такое заявление Вашингтона.
Мы видели реакцию и из Лондона, и из Вашингтона. Фиксировали для себя в очередной раз отсутствие какого-либо обсуждения. Мы, конечно, предпочли бы услышать хоть какие-то слова осуждения. Никакого осуждения там не было, — сообщил Песков.
Он привел слова главы государства Владимира Путина о том, что, применяя дроны против Москвы, Россию хотят спровоцировать.
И мы это понимаем. Будем спокойно и последовательно думать, как с этим разбираться. СВО продолжается, — заявил Песков.
По его словам, СМИ не могут быть первоисточником информации о числе беспилотников, атаковавших Москву. Песков подчеркнул, что нужно ориентироваться на данные Минобороны.
Ранее сообщалось, что Белый дом в курсе сообщений об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье. При этом в администрации Джо Байдена отметили, что не поддерживают атаки внутри России.
Минобороны РФ ранее сообщило, что утром 30 мая Моcкву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ. Все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены cредствами РЭБ.