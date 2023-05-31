Александр Чеков

В Кремле оценили реакцию США на атаку дронов на Москву Песков заявил, что в реакции США на атаку дронов на Москву не было слов осуждения

31 мая 2023 в 12:57

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Москве, 30 мая 2023 года