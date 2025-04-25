В Госдуме рассказали, являются ли украинцы братским народом для россиян Депутат Колесник: сейчас украинцев нельзя назвать братским народом для россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Украинцев в настоящее время нельзя считать братским народом для россиян, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий отметил, что его особенно возмущает отношение украинской стороны к военнопленным. По его словам, значительная часть населения страны подверглась влиянию западной пропаганды.

Честно говоря, я украинский народ братским назвать не могу. Но, все-таки, мы с ними 300 лет жили бок о бок. Там и русского населения большая часть с промытыми мозгами. Запад умеет мозги промывать. Получилось все закономерно, никаких неожиданных поворотов. Я военный человек, не политик. Как они относились к военнопленным, мне тяжело их назвать братским народом. Даже не украинский народ, а приличную часть украинского народа не могу назвать братским, — пояснил Колесник.

Он также подчеркнул, что многие его знакомые, включая известных личностей, были вынуждены уехать из Украины, поскольку невозможно поддерживать диалог с местными жителями. При этом депутат не исключил, что в будущем отношения между россиянами и украинцами могут вновь стать братскими, но для этого потребуется время и преодоление серьезных трудностей.

У меня много знакомых, очень известных людей, оттуда уехали, так как не выдержали. Один из известных спортсменов из Киева давно уехал в Москву, еще ребенком. Он рассказал, что с ними разговаривать невозможно. Все равно, что говорить с телевизором, который нельзя переключить. Бесполезно взывать к рациональному. Правда, сейчас, постепенно они начинают прозревать. Наверно, когда-то братским народом будут, но прежде придется пережить много бед, — резюмировал Колесник.

Ранее в Киевском международном институте социологии заявили, что жители Украины стали лучше относиться к этническим русским. Готовы общаться с русскими 39% опрошенных, 29% респондентов признают их право жить на Украине. Негативно относятся к русским 32% участников опроса.