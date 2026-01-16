В Госдуме рассказали, как можно увеличить размер своей будущей пенсии

Для высокой пенсии в будущем важно иметь высокую «белую» зарплату, заявил NEWS.ru депутат Госдумы член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. Кроме того, парламентарий посоветовал россиянам не торопиться с выходом на пенсию. Это также поможет увеличить размер выплат, отметил он.

Наиболее действенный способ повлиять на размер пенсии — это получать высокую официальную заработную плату, с которой работодатель в полном объеме перечисляет страховые взносы, — сказал Чаплин.

Взносы автоматически переводятся в пенсионные баллы, и их количество в год ограничено. Для достижения максимального значения важно иметь стабильный официальный доход, уточнил депутат.

Особые возможности, по его словам, предоставляет решение отложить обращение за назначением пенсии после достижения установленного возраста.

Если гражданин продолжает трудиться, он вправе не оформлять выплаты сразу. За это время размер будущей пенсии будет повышен за счет специальных коэффициентов, — отметил Чаплин.

Такой шаг может привести к существенному увеличению как страховой части, так и фиксированной выплаты, добавил он.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что средний размер социальной пенсии в России после плановой индексации в апреле 2026 года достигнет примерно 16,5 тыс. рублей. Данный показатель учитывает все виды социальных пенсий, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца.