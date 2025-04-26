В Госдуме рассказали, что происходит в рядах ВСУ на фоне успехов России Депутат Колесник: ВСУ перестали выполнять приказы Зеленского и не верят ему

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС Украины

ВСУ действуют вопреки приказам президента Украины Владимира Зеленского и не доверяют ему, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, ВС России наступают на всех направлениях, успешно выдавливая ВСУ с территорий.

Последнее время Зеленский начал выражаться очень туманно. У него и так с психикой проблемы, а когда начались не совсем хорошие, мягко говоря, события для него — российская армия наступает по всем фронтам, выдавливает ВСУ, уничтожает высшее командование точечными ракетными ударами, Зеленский понял, что потерял влияние на ВСУ, ему, мягко говоря, не доверяют, действуют вопреки его приказам, — добавил Колесник.

Ранее Зеленский заявил, что по Киеву ударили ракетой с компонентами, произведенными на территории США. Провокационное высказывание политика прозвучало перед встречей президента России Владимира Путина со специальным представителем хозяина Белого дома Стивом Уиткоффом.

Зеленский также считает, что альтернатива статьи устава НАТО о коллективной обороне для Украины может стать гарантией безопасности. По его словам, в Киеве разрабатывают инициативы, не предполагающие присоединение к Альянсу.