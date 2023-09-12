В Госдуме призвали проводить агитации для возвращения уехавших россиян Депутат Синельщиков призвал проводить агитации для возвращения уехавших россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос возвращения покинувших страну россиян необходимо решать за счет агитации, а не давления, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его мнению, России действительно нужны многие уехавшие специалисты, но они едва ли вернутся, если их будет ждать наказание.

Чтобы решить эту проблему, надо проводить акции, какие-то мероприятия, не устанавливать правовые нормы за то, что кто-то когда-то покинул страну. Многие из этих специалистов действительно нужны России, — сказал парламентарий.

В то же время он не поддержал законопроект о наказании для «серийных доносчиков». Депутат подчеркнул, что у человека есть право сообщать властям и общественности информацию, которая требует внимания. По словам политика, многие проблемы в стране решались только благодаря приданию огласке.

Разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков» в Госдуме форсировали из-за ситуации с блогером Даней Милохиным. Он уехал из России вскоре после возвращения, так как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Минобороны РФ призвать его на службу в армию. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что такого рода доносы отталкивают от возвращения тысячи россиян, которые необходимы экономике.